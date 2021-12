Marcelo | addio al Real Madrid | tornerà in Brasile

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si chiuderà a fine stagione la lunga avventura dial. Dopo 14 anni di trionfi con la maglia dei Blancos, il laterale brasiliano classe’ 88in patria per gli ultimi scampoli della sua carriera. Dove andrà? Sicuramente non in Italia dove era stato accostato a Juventus e Inter. Farà rientro in patria dove, con ogni probabilità, ad attenderlo ci sarà la Fluminense, la squadra nella quale tutto ebbe inizio. Lascia così il calcio europeo uno dei più forti terzini del mondo degli ultimi 15 anni. Purtroppo le sue ultime prestazioni hanno palesato un notevole calo fisico che non gli permette più di mantenersi ad alti livelli. Non è un caso che sia finito ai margini dell’undici di Carlo Ancelotti che ormai lo utilizza sempre meno. Inevitale, a questo punto, dirsi ...

Advertising

gilnar76 : Real Madrid, Marcelo al passo d’addio: pronto il ritorno alla Fluminense #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #RealMadrid, #Marcelo al passo d’addio: pronto il ritorno alla #Fluminense - ParliamoDiNews : Marcelo, addio al Real Madrid a giugno. Già pronto il futuro #marcelo #addio #real #madrid #giugno #pronto #futuro - minutimagazine : Un altro veterano lascia il #RealMadrid. -

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo addio

Milan News 24

... la mongolfiera, una statua gigante e le luci in cielo con la scritta: "Virgil was here" L'a ... stilista di Palm Angels, il brand che con Off White di Abloh e County of diBurlon avevano ...... perché il rinnovo d iBrozovic tiene banco ormai da troppo tempo e dopo il primo, ... Se le cifre saranno più alte, invece, alla fine sarà per forza di cose. Ma al momento questa sembra un'...Marcelo, chiuso dalla concorrenza, lascerà il Real Madrid nel mercato di gennaio. Ecco il futuro del terzino del Brasile Come riferito dal quotidiano spagnolo Olè, Marcelo è pronto a lasciare il Real ...Conferenza stampa indetta in fretta e furia da parte del tecnico del River Plate. Che poi annuncia la sua permanenza.