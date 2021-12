Gf Vip, ex protagonista del reality si separa dalla moglie che sbotta: “Vogliamo dire i veri motivi? O la dici tutta o non la racconti!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Matrimonio al capolinea per Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram. Attraverso delle parole dedicate alla piccola Anna, frutto del loro amore, Maurizio ha annunciato la rottura dalla moglie: Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore. Ma le parole spese da Battista non ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Matrimonio al capolinea per Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram. Attraverso delle parole dedicate alla piccola Anna, frutto del loro amore, Maurizio ha annunciato la rottura: Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore. Ma le parole spese da Battista non ...

