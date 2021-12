Firenze: condannato a 2 anni e 2 mesi, rischia il carcere. Ma è morto nel 2019 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'imputato, 53enne, era stato condannato in appello per peculato nonostante fosse morto alcuni mesi prima e che il suo avvocato avesse avvisato i giudici. Il problema aggiuntivo? Qualcxhe giorno fa, come riferisce La Nazione, il difensore del 53enne si è visto recapitare l'ordine di esecuzione della pena definiva. Nel documento ci sarebbe scritto che il condannato rischia il carcere se non verrà presentata istanza di pene alternative L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'imputato, 53enne, era statoin appello per peculato nonostante fossealcuniprima e che il suo avvocato avesse avvisato i giudici. Il problema aggiuntivo? Qualcxhe giorno fa, come riferisce La Nazione, il difensore del 53enne si è visto recapitare l'ordine di esecuzione della pena definiva. Nel documento ci sarebbe scritto che ililse non verrà presentata istanza di pene alternative L'articolo proviene daPost.

