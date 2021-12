Elmas: ”E’ stata una notte importante per il Napoli perché ci siamo qualificati” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Elmas: ”Dove mi mette Spalletti provo a fare il meglio dovunque. Speriamo che faccio ancora meglio, ma anche io so dove mi trovo meglio a giocare” Eljif Elmas, centrocampista del Napoli ed autore della doppietta decisiva contro il Leicester, al termine del match Napoli–Leicester, che ha permesso agli azzurri di superare il turno di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: SU Napoli – LEICESTER “E’ stata una notte importante per noi perché ci siamo qualificati. -afferma Elmas- Sono contento per i due gol realizzati, ma di più per la squadra che va avanti in Europa League. Abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo dimostrato di essere ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021): ”Dove mi mette Spalletti provo a fare il meglio dovunque. Speriamo che faccio ancora meglio, ma anche io so dove mi trovo meglio a giocare” Eljif, centrocampista deled autore della doppietta decisiva contro il Leicester, al termine del match–Leicester, che ha permesso agli azzurri di superare il turno di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: SU– LEICESTER “E’unaper noici. -afferma- Sono contento per i due gol realizzati, ma di più per la squadra che va avanti in Europa League. Abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo dimostrato di essere ...

Advertising

Enzovit : Elmas: ''E’ stata una notte importante per il Napoli perché ci siamo qualificati'' - TOSADORIDANIELA : RT @gennaro38069406: Oje vita, oje vita mia Oje core 'e chistu core Si stata 'o primmo ammore E 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me!.Rete… - 100x100Napoli : Elmas a Sky: “E’ stata una notte importante per noi perché ci siamo qualificati. Sono contento per i due gol, ma di… - gennaro38069406 : Oje vita, oje vita mia Oje core 'e chistu core Si stata 'o primmo ammore E 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me!.Re… - Guido17595958 : @jo19N26 Il mercato di Ancelotti 2 Elmas a parte è stata una sciagura. 4 milioni a Manolas e 4 a Lozano -