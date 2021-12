Con le terze scelte ma con una sola testa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Commuove vincere così. Contro ogni logica in formazione. , pelata e luccicante. È tornato grande il nostro Piotr. La lanterna di Goethe illumina persino la pioggia facendola cadere a gocciedi pregiato cristallo sotto ai suoi piedi. Un capitolo moderno di letteratura pallonara. Due goal presi in fotocopia. Due sassi che avrebbero abbattuto chiunque. Non noi. Non questo gruppo sanghe e anema. Ma vediamo di apparire sta situazione…È imbarazzante Il cucciolo macedone è disarmante. C’e, segna, tace e ci porta avanti. Che ruolo è? Chi se ne importa. È anima azzurra, guardate la faccia! Spettacolo. Petagna rinuncia pure a tirare. Ma nel fango ci mette petto, rabbia e fame, si quella che fa la differenza quando in palio c’è la voglia di esserci. Malcuit e Ounas simboli indiscussi della Resistenza . Avevano valige al posto di maglie eppure ora sono parte di un progetto che ha, se permettete, ...