Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati (2) (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - In apertura di secondo tempo il macedone trova la doppietta personale e riporta in vantaggio per i padroni di casa: controllo e tiro su scarico perfetto di Di Lorenzo. Dopo aver fatto una cosa buona, quest'ultimo ne fa una molto rischiosa: il palo salva l'appena conquistato vantaggio del Napoli sull'occasione di Maddison. Spalletti inserisce Mertens, Rodgers risponde con Daka e la differenza la fa il belga più giovane. Gli inglesi crescono, i campani soffrono e il tecnico toscano sostituisce Demme con Manolas nel tentativo di difendere il risultato. Dietro si continua a soffrire ma il fortino regge agli attacchi inglesi fino al triplice fischio dell'arbitro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - In apertura di secondo tempo il macedone trova la doppietta personale e riporta in vantaggio per i padroni di casa: controllo e tiro su scarico perfetto di Di Lorenzo. Dopo aver fatto una cosa buona, quest'ultimo ne fa una molto rischiosa: il palo salva l'appena conquistato vantaggio delsull'occasione di Maddison. Spalletti inserisce Mertens, Rodgers risponde con Daka e la differenza la fa il belga più giovane. Gli inglesi crescono, i campani soffrono e il tecnico toscano sostituisce Demme con Manolas nel tentativo di difendere il risultato. Dietro si continua a soffrire ma il fortino regge agli attacchi inglesi fino al triplice fischio dell'arbitro.

