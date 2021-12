Variante Omicron, potrebbe sfuggire ad alcuni tamponi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) . Uno studio inglese avrebbe dimostrato questa teoria per i temponi rapidi Uno studio condotto da scienziati inglesi dimostrerebbe che l’ultima Variante del virus, denominata Omicron, potrebbe sfuggire all’analisi dei tamponi rapidi. I tamponi rapidi sono quelli che attualmente in Italia si effettuano presso le farmacie. Nello specifico, si tratterebbe di una delle tante mutazioni della Variante, denominata ‘stealth’. Questa mutazione potrebbe eludere facilmente l’analisi del tampone rapido. Per individuarla sarebbe necessario, dunque, un esame più approfondito. E’ probabile che già il tampone molecolare sia in grado di rilevarlo. Leggi anche: SMART WORKING, FIRMATO L’ACCORDO PER IL PRIVATO. ECCO COSA CAMBIA Secondo quanto riportato dal giornale The ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) . Uno studio inglese avrebbe dimostrato questa teoria per i temponi rapidi Uno studio condotto da scienziati inglesi dimostrerebbe che l’ultimadel virus, denominataall’analisi deirapidi. Irapidi sono quelli che attualmente in Italia si effettuano presso le farmacie. Nello specifico, si tratterebbe di una delle tante mutazioni della, denominata ‘stealth’. Questa mutazioneeludere facilmente l’analisi del tampone rapido. Per individuarla sarebbe necessario, dunque, un esame più approfondito. E’ probabile che già il tampone molecolare sia in grado di rilevarlo. Leggi anche: SMART WORKING, FIRMATO L’ACCORDO PER IL PRIVATO. ECCO COSA CAMBIA Secondo quanto riportato dal giornale The ...

