Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 20 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione senza covid in apertura si spiega che non ci sono indicazioni che la variante omicron sia più grave e non c’è motivo di dubitare che gli attuali vaccini proteggono i pazienti affetti dalla nuova variante l’ha fermato il responsabile per le emergenze dell’organizzazione Mondiale della sanità in un’intervista abbiamo vaccini molto efficaci dice che hanno dimostrato di essere potenti contro tutte le varianti finora termini di gravità della malattia e ospedalizzazione e non c’è motivo di credere che non sarebbe così anche in questo caso ha però precisato che gli studi Sono ancora prematuri sulla variante rilevata solo il 24 novembre ed ora avvistata in circa 40 paesi Come va il momento andiamo in Egitto è stato portato alla stazione di polizia di mansura ...