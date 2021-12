Tremendo frontale sulla ex statale 460 | morto un 27enne | grave una bimba di 12 anni

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Schiantospaventoso quello avvenuto su una strada della provincia di Gorizia già nota per l’alto numero di incidenti. È costato la vita ad un ragazzo di soli 27Sono giovanissimi la vittima e la persona ricoverata in gravi condizioni coinvolti in un terribile incidente stradale avvenuto in provincia di Gorizia. Lo schianto, uno L'articolo NewNotizie.it.

Lo schianto, uno spaventoso, si è verificato sulla ex statale 460 poco prima delle 23 del 7 dicembre, nel tratto compreso tra Leinì e Lombardore per ragioni ancora da accertare. Per il ...L'automobilista fu travolta da treno in corsa e a causa delimpatto, venne sbalzata fuori ...segnalazione non era orientato nel senso di marcia dell'automobilista (ma come altrove è...Schianto frontale spaventoso quello avvenuto su una strada della provincia di Gorizia già nota per l'alto numero di incidenti. È costato la vita ad un ragazzo di soli 27 anni ...LEINI. Un ragazzo di 27 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Tra loro una ragazzina di 12 anni. E’ il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Sp 460 tra Lei ...