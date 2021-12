The Equalizer 2 film stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 8 dicembre 2021) The Equalizer 2 Senza perdono è il film stasera in tv mercoledì 3 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Equalizer 2 film stasera in tv: cast e scheda DATA USCITA: 13/09/2018 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Antoine Fuqua cast: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman DURATA: 121 minuti The Equalizer 2 film stasera in tv: trama Un giustiziere si aggira per New York: è McCall, un ex agente delle CIA ora in pensione, ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) The2 Senza perdono è ilin tv mercoledì 32021 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv:e scheda DATA USCITA: 13/09/2018 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Antoine Fuqua: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman DURATA: 121 minuti Thein tv:Un giustiziere si aggira per New York: è McCall, un ex agente delle CIA ora in pensione, ...

AdriJuve64 : Se esistessero veramente persone così nella CIA le guerre, nel mondo si fermerebbero in 48h, sopravvalutati, ma i f… - iamrosevillain : P: guardiamo The Equalizer! R: no papà ti prego, guardiamo qualcosa di profondo… P: non capisci niente, The Equaliz… - Bacco76496820 : #Rai4 è la digitalina più vista con 'The Equalizer 2' 620 2,83%. #Ascoltitv - hiphopdonvito : @donvitorap @DSottocultura Thè equalizer 2, Denzel Washington Rai 4 - IvanAdvance : The Equalizer 2 - Senza perdono -