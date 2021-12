Spalletti sugli infortunati: «Contiamo di recuperare Fabian e Insigne per l’Empoli» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha informato i giornalisti presenti sulla condizione degli infortunati, cominciando da Osimhen che a quindici giorni dall’intervento oggi è tornato ad allenarsi sul campo. La risposta alle sollecitazioni che gli andremo a fare giorno dopo giorno ci dirà quando potremo riavere Victor. Faremo un programma in palestra e valuteremo la sua reazioni. Avendo a che fare con il ragazzo siamo molto fiduciosi di averlo prima possibile. Andrà tutelato, chiaramente, ma dal punto di vista della disponibilità per accorciare il recupero di qualche giorno verrà fatto tutto il possibile. In miglioramento anche le condizioni di Fabian e Insigne. Nonostante sia difficile, Spalletti conta di averli per la partita contro l’Empoli. Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Lucianoha informato i giornalisti presenti sulla condizione degli, cominciando da Osimhen che a quindici giorni dall’intervento oggi è tornato ad allenarsi sul campo. La risposta alle sollecitazioni che gli andremo a fare giorno dopo giorno ci dirà quando potremo riavere Victor. Faremo un programma in palestra e valuteremo la sua reazioni. Avendo a che fare con il ragazzo siamo molto fiduciosi di averlo prima possibile. Andrà tutelato, chiaramente, ma dal punto di vista della disponibilità per accorciare il recupero di qualche giorno verrà fatto tutto il possibile. In miglioramento anche le condizioni di. Nonostante sia difficile,conta di averli per la partita contro...

Advertising

klittle54 : RT @napolista: Spalletti sugli infortunati: «Contiamo di recuperare #Fabian e #Insigne per l’Empoli» In conferenza stampa. «#Manolas c’è m… - napolista : Spalletti sugli infortunati: «Contiamo di recuperare #Fabian e #Insigne per l’Empoli» In conferenza stampa. «… - enbusy : Sugli infortuni x me Spalletti ha esagerato solo con Anguissa e Kk in campo fino 95’sempre anche in partite decise,… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, incubo infortuni: il punto sugli assenti #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l’App… - mirkotwitta : @zielulife2 Sugli spalti, appena si è fatto sentire, ho ricordato a @Massy19261 che è stato cantato sullo 0-2 a RE… -