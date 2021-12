Sarri in conferenza stampa: “Vi svelo le condizioni di Immobile. Zaccagni? Voglio una cosa in particolare da lui” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Europa League contro il Galatasaray, decisiva per il primo posto nel girone che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. A proposito della possibilità di saltare i sedicesimi e raggiungere direttamente il turno successivo il tecnico toscano si è espresso così: “Domani sarà molto importante, c’è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea. Era già fondamentale ottenere la qualificazione, ma andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa. Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all’andata, spero di vedere la nostra versione migliore, ce ne sarà bisogno: loro sono in testa al girone più complicato dell’Europa League. Non hanno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha parlato inMaurizioalla vigilia della sfida di Europa League contro il Galatasaray, decisiva per il primo posto nel girone che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. A proposito della possibilità di saltare i sedicesimi e raggiungere direttamente il turno successivo il tecnico toscano si è espresso così: “Domani sarà molto importante, c’è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea. Era già fondamentale ottenere la qualificazione, ma andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci,che da agosto non è mai successa. Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all’andata, spero di vedere la nostra versione migliore, ce ne sarà bisogno: loro sono in testa al girone più complicato dell’Europa League. Non hanno ...

Advertising

napolista : #Sarri: «#Immobile? L’infortunio è di lieve entità. Se è in grado, giocherà già domani» In conferenza stampa: «And… - newlove_eney : RT @DiMarzio: #UEL, verso #LazioGalatasaray | Maurizio #Sarri presenta la gara in conferenza stampa - zazoomblog : Sarri in conferenza stampa: “Vi svelo le condizioni di Immobile”. “Zaccagni? Voglio una cosa in particolare da lui”… - SkySport : Lazio-Galatasaray, Sarri: 'Serve la nostra versione migliore. Partita molto importante' #SkySport #LazioGalatasaray… - FantaMasterApp : 'Lazio-Galatasaray, conferenza stampa Sarri: “Immobile non è grave, potrei metterlo domani”'… -