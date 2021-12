Roma, lancia un sacchetto di cocaina per non farsi scoprire: arrestato 50enne (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 50enne di Segni in quanto scoperto in possesso di 24 dosi di cocaina. L’uomo viaggiava in macchina con un 39enne all’oscuro dei fatti, ha cercato di disfarsi del sacchetto lanciandolo nella macchina, ma è stato scoperto dai militari che successivamente hanno perquisito la sua abitazione. Il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 39enne, invece, non era a conoscenza della droga ed è stato rilasciato. Viaggiava con cocaina addosso: arrestato 50enne Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hannoundi Segni in quanto scoperto in possesso di 24 dosi di. L’uomo viaggiava in macchina con un 39enne all’oscuro dei fatti, ha cercato di disdelndolo nella macchina, ma è stato scoperto dai militari che successivamente hanno perquisito la sua abitazione. Ilè stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 39enne, invece, non era a conoscenza della droga ed è stato rilasciato. Viaggiava conaddosso:Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno ...

