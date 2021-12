Ponte Morandi | in mostra a Firenze un presepe con i piloni crollati a Genova - I famigliari delle vittime | E' orripilante | toglietelo

Advertising

ErmannoKilgore : Manca il presepe con il Titanic è il dirigibile Hindenburg. - ItaliaViva : Ponte Morandi nel presepe, @raffaellapaita : 'Iniziativa irrispettosa' - Destradipopolo : LA POLEMICA SUL #PRESEPE CON LE MACERIE DEL #PONTEMORANDI ACCANTO ALLA NATIVITA DEFINITO “ORRIPILANTE” DAL COMITATO… - Ka80Leon : RT @Corriere: Polemica alla mostra dei presepi, c’è il Ponte Morandi: ‘Irrispettoso’ - tranellio : RT @JackieMilesiF: Firenze, un presepe con il crollo del ponte Morandi, i parenti delle vittime: 'E' orripilante, toglietelo' -

E' contro un presepe in mostra a Firenze che si alza la voce del Comitato Ricordo Vittime: 'E' orripilante, toglietelo'. 'Siamo dispiaciuti, era solo un omaggio, siamo pronti a ...AGI - Un presepe con il crollo delin mostra a Firenze ha lasciato il Comitato Ricordo vittime, che riunisce gran parte dei parenti di cui perse la vita il 14 agosto 2018, 'allibito'. Lo dice la portavoce, Egle Possetti. '...La stalla dove nascerà Gesù Bambino è sotto uno dei piloni che rimase in piedi quel tragico 14 agosto 2018, a Genova. E' contro un presepe in mostra a Firenze che si alza la voce del Comitato Ricordo ...Possetti: "Si può dare spazio alla fantasia in altri contesti. Della nostra tragedia si parla troppo poco, restano i lamenti di chi invoca giustizia e di fronte a noi appaiono i presepi" ...