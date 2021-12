Patrick Zaki è libero: "Forza Bologna". L'abbraccio con la madre e la sorella (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Cairo, 8 dicembre 2021 - Patrick Zaki è libero: è stato scarcerato. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato rimesso in libertà da un commissariato di Mansura , dove ieri nel ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Cairo, 8 dicembre 2021 -: è stato scarcerato. Lo studente egiziano dell'Università diè stato rimesso in libertà da un commissariato di Mansura , dove ieri nel ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - GiulianaDaniel2 : RT @DomaniGiornale: «Ringrazio chi si è battuto per la sua liberazione»: dice George #Zaki dopo l'ordine di scarcerazione per suo figlio #P… - Giornaleditalia : #PatrickZaki ha subito riabbracciato la madre, la sorella e la fidanzata #8dicembre -