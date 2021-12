Olimpiadi Invernali 2022, l’Italia non boicotterà i Giochi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) l’Italia non boicotterà i Giochi di Pechino 2022. Il nostro paese non seguirà gli Stati Uniti nella decisione, annunciata dalla Casa Bianca, di boicottare le Olimpiadi Invernali di Pechino non inviando alcuna delegazione diplomatica ai Giochi che si apriranno il 4 febbraio. Lo riferiscono diverse fonti di governo all’Adnkronos, precisando, tra l’altro, che a Pechino la Cina consegnerà il testimone all’Italia per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. “Non possiamo mancare – riferisce una fonte di altissimo livello – stando così le cose”. Il New York Times, in un lungo articolo intitolato, “Quanti Paesi seguiranno il boicottaggio Usa dei Giochi Olimpici di Pechino?”, riferisce che Francia, Germania e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)nondi Pechino. Il nostro paese non seguirà gli Stati Uniti nella decisione, annunciata dalla Casa Bianca, di boicottare ledi Pechino non inviando alcuna delegazione diplomatica aiche si apriranno il 4 febbraio. Lo riferiscono diverse fonti di governo all’Adnkronos, precisando, tra l’altro, che a Pechino la Cina consegnerà il testimone alper iMilano-Cortina 2026. “Non possiamo mancare – riferisce una fonte di altissimo livello – stando così le cose”. Il New York Times, in un lungo articolo intitolato, “Quanti Paesi seguiranno il boicottaggio Usa deiOlimpici di Pechino?”, riferisce che Francia, Germania e ...

