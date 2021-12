La conduttrice è legatissima alla figlia Gaia e a sua mamma Lilian | una super sqiadra di donne!

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Monica Setta, vita e carriera della giornalista guarda le foto Sogna di condurre un programma di economia. Ma, intanto, Monica Setta, 57 anni, si “accontenta” – si fa per dire – di Unomattina in famiglia, che dirige insieme a due ottimi “timonieri”, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. Sotto, il trio di conduttori. Gli esordi di Monica Setta Pugliese, i suoi esordi come giornalista risalgono al Quotidiano di Brindisi, testata che, però, si rifiuta di regolarizzare la sua posizione con un praticantato. E quella fu, però, la sua fortuna, perché Monica Setta lasciò la Puglia e andò a studiare a Roma, dove ...