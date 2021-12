Il Barcellona di nuovo nell’incubo | non capitava dal 2001

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Niente da fare per ildi Xavi, i tre gol subiti dal Bayern Monaco non lasciano scampo: fuori dalla Champions, sarà Europa League. Ora è ufficiale: ilsi arrende al ko contro il Bayern Monaco e saluta la Champions League. Adesso i Blaugrana dovranno ‘accontentarsi’ dell’Europa League. Non accadeva dalche il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AleBaroAB : Il #Barcellona dopo 20 anni è di nuovo fuori dalla Champions dopo i gironi e giocherà la 2a competizione europea, q… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Inaugurata una nuova torre della Sagrada Familia Un nuovo passo verso il com… - GioMat86 : @FabioCasalucci Neymar rischia di restare un incompiuto. È andato via da Barcellona perché “oscurato” da Messi e po… - enrydamy : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Barcellona. Stasera l'inaugurazione del primo muro cantastorie d'Italia) è stato pubblicato su: Tempo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Barcellona. Stasera l'inaugurazione del primo muro cantastorie d'Italia) è stato pubblicato su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona nuovo

Goal.com

20.51 Però, a Bergamo ha iniziato dia nevicare come prima, con fiocchi più grandi. Intanto, ... è un po' in crisi: solo 13esimo in Liga e reduce dalle sconfitte con le big Siviglia e. ...Al 71tentativo bianconero. Conclusione dalla distanza di Bernardeschi che viene respinta da ...portato la squadra di Massimiliano Allegri a perdere la finale di Berlino contro il. All'...Contro il Bayern nessuna impresa: i blaugrana continuano a deludere, nuovamente in Europa League dopo 17 anni. Ora è favorita? Si vedrà.Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato ai giovani e all'istruzione, "scritto dai ragazzi, fatto ...