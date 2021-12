Giallo a Tarquinia | docente universitario inseguito in macchina e ucciso a colpi di pistola

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), cittadina in provincia di Viterbo, si tinge di: in un parcheggio del paese, all'interno della sua auto, è stato trovato morto ildell'Università della Tuscia, Dario Angeletti,...

, cittadina in provincia di Viterbo, si tinge di: in un parcheggio del paese, all'interno della sua auto, è stato trovato morto il docente dell'Università della Tuscia, Dario Angeletti,......fuggiva da qualcunosulla morte di Dario Angeletti , 50 anni, biologo marino e professore associato all'università di Viterbo, trovato cadavere nel parcheggio vicino delle Saline, a. ...Un uomo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio, poco dopo le 15, in una autovettura parcheggiata a Tarquinia Lido (Viterbo), nella zona delle Saline. Il ...Viterbo, il corpo del cinquantenne è stato rinvenuto nel parcheggio delle saline con un colpo di pistola alla nuca. Perquisito un sospettato ...