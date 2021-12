DAZN, la “concurrency” costa mezzo mln di abbonati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fruizione contemporanea dei contenuti DAZN su due dispositivi diversi con un unico abbonamento è stato un tema molto dibattuto nelle ultime settimane. La piattaforma di sport in streaming sembrava pronta a rimuovere questa possibilità, giustificando la scelta con la volontà di combattere in modo più rigido la pirateria, agevolata appunto dalla “concurrency” (la visione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fruizione contemporanea dei contenutisu due dispositivi diversi con un unico abbonamento è stato un tema molto dibattuto nelle ultime settimane. La piattaforma di sport in streaming sembrava pronta a rimuovere questa possibilità, giustificando la scelta con la volontà di combattere in modo più rigido la pirateria, agevolata appunto dalla “” (la visione L'articolo

