Basket: Reggio Emilia apre bene, ma col brivido, la seconda fase di FIBA Europe Cup 2021-2022. Espugnato il campo di Crailsheim (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Inizia bene la seconda fase di FIBA Europe Cup 2021-2022 per l’Unahotels Reggio Emilia. Anche se col brivido dei liberi finali, la formazione Emiliana supera in trasferta i Merlins di Crailsheim, sponsorizzati HAKRO, per 80-84: quattro uomini in doppia cifra, vale a dire Stephen Thompson a quota 18, Justin Johnson che fa 17, Bryant Crawford con 15, Andrea Cinciarini che con i liberi finali chiude a 11. Dall’altra parte 19 di Elias Lasisi e 18 di un ex del campionato italiano, Bogdan Radosavljevic. Priva di Strautins e Candi (caviglia per quest’ultimo), Reggio Emilia non parte col turbo, ma non lo fa nemmeno la squadra tedesca: 7 perse in 4 minuti tra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) InizialadiCupper l’Unahotels. Anche se coldei liberi finali, la formazionena supera in trasferta i Merlins di, sponsorizzati HAKRO, per 80-84: quattro uomini in doppia cifra, vale a dire Stephen Thompson a quota 18, Justin Johnson che fa 17, Bryant Crawford con 15, Andrea Cinciarini che con i liberi finali chiude a 11. Dall’altra parte 19 di Elias Lasisi e 18 di un ex del campionato italiano, Bogdan Radosavljevic. Priva di Strautins e Candi (caviglia per quest’ultimo),non parte col turbo, ma non lo fa nemmeno la squadra tedesca: 7 perse in 4 minuti tra ...

