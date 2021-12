Anticipazioni “Chi l’ha visto” 8 dicembre: da Nada Cella a John Ruffo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa sera, 8 dicembre, andrà in onda un’altra imperdibile puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, nonostante il ponte dell’Immacolata, infatti, non si ferma al contrario di qualche altra sua collega. La conduttrice tornerà sul piccolo schermo per raccontare i più importanti casi di scomparse dell’ultimo periodo e tornerà anche sulle tracce di alcuni misteri … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa sera, 8, andrà in onda un’altra imperdibile puntata di Chi. Federica Sciarelli, nonostante il ponte dell’Immacolata, infatti, non si ferma al contrario di qualche altra sua collega. La conduttrice tornerà sul piccolo schermo per raccontare i più importanti casi di scomparse dell’ultimo periodo e tornerà anche sulle tracce di alcuni misteri … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

