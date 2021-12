Smart working, via libera al Protocollo nazionale per i privati: ecco le regole dagli orari ai permessi (Di martedì 7 dicembre 2021) Governo e parti sociali hanno trovato l’accordo sullo Smart working per il settore privato. Da sindacati e Confindustria è arrivato, infatti, il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare la nuova modalità di lavoro agile che si è imposta con la pandemia. Il Protocollo firmato questo pomeriggio fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, tra le parti sociali ma anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori. Lo Smart working su base volontaria e con diritto di recesso Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, ma fermo restando il diritto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Governo e parti sociali hanno trovato l’accordo sulloper il settore privato. Da sindacati e Confindustria è arrivato, infatti, il viaalche contiene le linee guida con cui disciplinare la nuova modalità di lavoro agile che si è imposta con la pandemia. Ilfirmato questo pomeriggio fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, tra le parti sociali ma anche per la contrattazione collettiva, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori. Losu base volontaria e con diritto di recesso Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, ma fermo restando il diritto ...

Advertising

zazoomblog : Smart working via libera al Protocollo nazionale per i privati: ecco le regole dagli orari ai permessi - #Smart… - ProDocente : Smart working, firmato l’accordo anche per il settore privato: ecco cosa cambia - SecolodItalia1 : Smart working, via libera al Protocollo nazionale per i privati: ecco le regole dagli orari ai permessi… - DividendProfit : Smart Working, settore privato “risponde” a PA: c’è l’accordo - ilabes25 : @cgilnazionale @TaniaScacchetti Mi sembra di aver capito che i buoni pasto possono NON essere riconosciuti a chi fa… -