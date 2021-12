Scala, la Prima di Macbeth incanta. Ovazione per Mattarella (Di martedì 7 dicembre 2021) Magia alla Prima della Scala di Milano, con il sipario che si è aperto su ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi per l’inaugurazione della Stagione d’opera 2021/2022 del più celebre teatro lirico del mondo: ben 12 minuti di applausi alla fine della rappresentazione del dramma sul potere (anche se non è un record nell’applausometro scaligero, che è di 20 minuti conquistato dalla Prima del 1996 di ‘Armide’ di Christoph Willibald Gluck). Sotto la perfetta direzione del maestro Riccardo Chailly, il “poker d’assi” del canto ha conquistato il pubblico grazie alla superba interpretazione di un cast stellare composto da Luca Salsi (Macbeth), Anna Netrebko (Lady Macbeth), Francesco Meli (Macduff) e Ildar Abdrazakarov (Banco). “Voci stupende, tutto il cast è stato bravissimo e Anna Netrebko è stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Magia alladelladi Milano, con il sipario che si è aperto su ‘’ di Giuseppe Verdi per l’inaugurazione della Stagione d’opera 2021/2022 del più celebre teatro lirico del mondo: ben 12 minuti di applausi alla fine della rappresentazione del dramma sul potere (anche se non è un record nell’applausometro scaligero, che è di 20 minuti conquistato dalladel 1996 di ‘Armide’ di Christoph Willibald Gluck). Sotto la perfetta direzione del maestro Riccardo Chailly, il “poker d’assi” del canto ha conquistato il pubblico grazie alla superba interpretazione di un cast stellare composto da Luca Salsi (), Anna Netrebko (Lady), Francesco Meli (Macduff) e Ildar Abdrazakarov (Banco). “Voci stupende, tutto il cast è stato bravissimo e Anna Netrebko è stata ...

