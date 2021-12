Ragazzi sugli sci, free Skipass per i ragazzi di Peia e Gandino (Di martedì 7 dicembre 2021) Val Gandino. Una piacevole novità per una stagione sciistica sempre più alle porte, che coinvolge in Val Gandino i ragazzi di Peia e Gandino. È aperta sino al 10 dicembre, nei rispettivi comuni di residenza, la possibilità di aderire alla concessione sostanzialmente gratuita di uno ski pass stagionale per i nati dal 1 gennaio 2006 al 31.12. 2016, in pratica i ragazzi dai 5 ai 15 anni. “È un’occasione importante – spiega Mauro Pezzoli, delegato allo sport del Comune di Peia – per promuovere l’attività sportiva di base ed incoraggiare le famiglie a vivere giornate all’aria aperta, godendo appieno delle opportunità offerte dalle nostre montagne”. A coloro che ne fanno richiesta, viene concesso uno Skipass unico gratuito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Val. Una piacevole novità per una stagione sciistica sempre più alle porte, che coinvolge in Valdi. È aperta sino al 10 dicembre, nei rispettivi comuni di residenza, la possibilità di aderire alla concessione sostanzialmente gratuita di uno ski pass stagionale per i nati dal 1 gennaio 2006 al 31.12. 2016, in pratica idai 5 ai 15 anni. “È un’occasione importante – spiega Mauro Pezzoli, delegato allo sport del Comune di– per promuovere l’attività sportiva di base ed incoraggiare le famiglie a vivere giornate all’aria aperta, godendo appieno delle opportunità offerte dalle nostre montagne”. A coloro che ne fanno richiesta, viene concesso unounico gratuito ...

Advertising

CorriereAlpi : VOLLEY A3 - L'infortunato Candeago ha esultato dal divano di casa per la vittoria della Da Rold a Garlasco e domani… - salfasanop : @fgavazzoni I casi di reazioni avverse al vaccino dovrebbero essere ancora più rari, per molti ordini di grandezza,… - ASDSportivamen1 : ??Rassegna stampa Bravi ragazzi ?????? Sugli scudi i player Leone Cesare e Leonardo Larsson Barsotti, quest'ultimo a q… - luca_petitti : Chissà a cosa pensa quando si presenta al Tre Fontane. Sta seduto sugli spalti o in piedi appoggiato ai bordi del c… - giampaolodimet1 : #quartarepubblica Continuate a mostrare sugli schermi il greenpass de noaltri...sul quale ci si accapiglia...senza… -