Quirinale, in rete è testa a testa Draghi-Berlusconi. L’indagine Socialcom (Di martedì 7 dicembre 2021) Quasi quattro milioni di interazioni a novembre, ma il tema non appassiona i giovani Il 3 febbraio 2022 scadrà il mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato in carica è stato eletto il 31 gennaio del 2015, al quarto scrutinio con 665 voti. Dunque, dai primi giorni di febbraio partirà la procedura per arrivare all’elezione del successore di Mattarella. Le votazioni si terranno nell’aula di Palazzo Montecitorio e a presiedere è chiamato il presidente della Camera, Roberto Fico, con accanto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Askanwes le conversazioni in rete nel mese di novembre per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo dello Stato. Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzate due ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Quasi quattro milioni di interazioni a novembre, ma il tema non appassiona i giovani Il 3 febbraio 2022 scadrà il mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato in carica è stato eletto il 31 gennaio del 2015, al quarto scrutinio con 665 voti. Dunque, dai primi giorni di febbraio partirà la procedura per arrivare all’elezione del successore di Mattarella. Le votazioni si terranno nell’aula di Palazzo Montecitorio e a presiedere è chiamato il presidente della Camera, Roberto Fico, con accanto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati., con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Askanwes le conversazioni innel mese di novembre per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo dello Stato. Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzate due ...

Advertising

AleStonata : @GiusCandela @ciropellegrino Post Quirinale B. Si riprenderà la rete regalata all’estrema SalviMeloni? - scherzogeniale : @elena_ele6 Più che altro è un programma costoso, scenografie, ballerini, ospiti. E Mediaset non naviga in buone ac… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: #Mediaset ha interrotto per un mese i talk show politici di #Rete4 lasciando a casa Del Debbio, Giordano e Porro. Ma cr… - DomaniGiornale : #Mediaset ha interrotto per un mese i talk show politici di #Rete4 lasciando a casa Del Debbio, Giordano e Porro. M… -