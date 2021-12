Per salvare il voto libico, l’Onu sceglie Stephanie Williams (Di martedì 7 dicembre 2021) Per salvare il voto previsto per il 24 dicembre, l’Onu ha nominato la diplomatica americana Stephanie Williams come consigliere per la Libia del segretario generale António Guterres. Prenderà il posto di Jans Kubis, che poche settimane fa si è dimesso. La nomina è stata anche una mossa tattica per aggirare la Russia, che voleva — con il veto al Consiglio di Sicurezza — rallentare la scelta di un “inviato speciale”. Questione che avrebbe complicato il voto, che è parte del processo di stabilizzazione che le Nazioni Unite hanno avviato dall’autunno scorso, nominando un governo ad interim con il compito di portare il Paese alle urne. Il percorso elettorale è piuttosto complicato, e l’assenza di una figura istituzionale dall’Onu avrebbe aperto a una debolezza formale di ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Perilprevisto per il 24 dicembre,ha nominato la diplomatica americanacome consigliere per la Libia del segretario generale António Guterres. Prenderà il posto di Jans Kubis, che poche settimane fa si è dimesso. La nomina è stata anche una mossa tattica per aggirare la Russia, che voleva — con il veto al Consiglio di Sicurezza — rallentare la scelta di un “inviato speciale”. Questione che avrebbe complicato il, che è parte del processo di stabilizzazione che le Nazioni Unite hanno avviato dall’autunno scorso, nominando un governo ad interim con il compito di portare il Paese alle urne. Il percorso elettorale è piuttosto complicato, e l’assenza di una figura istituzionale dalavrebbe aperto a una debolezza formale di ...

