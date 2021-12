Monza | ufficiale l’arrivo di Ramirez | il comunicato

Advertising

CalcioNews24 : Colpo Monza! - TMWSampdoria : UFFICIALE: ex Sampdoria Ramirez firma da svincolato con il Monza - SampNews24 : #Monza, ora è ufficiale: ingaggiato l’ex #Sampdoria #Ramirez. Il comunicato - andreastoolbox : Monza, ufficiale l'arrivo di Gaston Ramirez. Le news di calciomercato | Sky Sport - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Monza, colpo Ramirez sulla trequarti. Contratto fino a fine stagione per l'uruguayano -

Ultime Notizie dalla rete : Monza ufficiale

Gaston Ramirez è un nuovo calciatore del: contratto fino al 30 giugno 2022. Il comunicatodella società biancorossa Gaston Ramirez è un nuovo calciatore del. Il trequartista uruguaiano, accostato anche alla Sampdoria ...Per inserirlo in lista, infatti, ildovrà escludere infatti un giocatore over dalla stessa e potrà farlo solo a partire da quella data. ARamirez arriva dopo il quadriennio in Serie A con ...Il Monza non si accontenta di essere la squadra del momento in serie B, reduce da nove partite utili e ad un passo dalla zona promozione diretta. I brianzoli pensano in grande e piazzano l'ennesimo ...L'ex Bologna e Sampdoria, svincolato da 6 mesi, ha firmato un contratto fino a giugno. Sarà a disposizione di Stroppa a partire da gennaio ...