Lazio, Immobile in campo: ci prova per il Galatasaray (Di martedì 7 dicembre 2021) FORMELLO - Ciro Immobile in campo con i compagni, poi si stacca per correre in maniera differenziata con gli scarpini addosso. Segnali positivi, il problema al ginocchio non preoccupa più di tanto. I ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021) FORMELLO - Ciroincon i compagni, poi si stacca per correre in maniera differenziata con gli scarpini addosso. Segnali positivi, il problema al ginocchio non preoccupa più di tanto. I ...

Advertising

fanpage : #SampLazio Biancocelesti in ansia per Immobile, sostituito per infortunio nell'intervallo - LeBombeDiVlad : ??? #Lazio, come sta #Immobile? ?? Le ultime da Formello #LBDV #LeBombeDiVlad #News - sportli26181512 : Lazio, Immobile in campo: ci prova per il Galatasaray: Segnali confortanti da parte del bomber biancoceleste. Il pr… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile in campo: ci prova per il Galatasaray - HankLazlo : RT @errera_luca: FORMELLO - Lazio, Immobile rassicura: corsa differenziata con gli scarpini -