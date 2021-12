Federico Fashion Style, “Non è stato facile”: confessione a sorpresa (Di martedì 7 dicembre 2021) L’inaspettata confessione di Federico Fashion Style, tra i concorrenti più amati di questa edizione di Ballando con le stelle. Lo stiamo vedendo gareggiare ogni sabato a Ballando con le stelle al fianco della maestra Anastasia Kusmina: Federico Fashion Style è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti entrati a far parte del cast di quest’anno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 dicembre 2021) L’inaspettatadi, tra i concorrenti più amati di questa edizione di Ballando con le stelle. Lo stiamo vedendo gareggiare ogni sabato a Ballando con le stelle al fianco della maestra Anastasia Kusmina:è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti entrati a far parte del cast di quest’anno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Thomasturbato31 : Frango, oltre a chiedere una raccomandazione a Ferri, chiedi aiuto a Federico Fashion Style #upas - chiarachefacose : @franzisksksk malus federico fashion style ho riguardato dopo - GiusyPet : Non ho le competenze per commentare il canto, ma posso dire che la pettinatura di Lady Macbeth sembra esser stata f… - QuotidianPost : Federico Fashion Style: “Ballando? Ho già vinto” - Mary0001964 : RT @FQMagazineit: Federico Fashion Style a FqMagazine: “Ho avuto mia figlia con la fecondazione assistita. Ballando con le Stelle? Per me h… -