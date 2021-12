(Di martedì 7 dicembre 2021) In arrivo, dopo mesi di stop, il, che dovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi del prossimo anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della, i quali recepiscono le novità introdotte colSostegni Bis. Le principali novità riguardano l’organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l’eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla. I concorsi, banditi ad aprile 2020, avrebbero dovuto svolgersi durante la scorsa estate, ma l’emergenza sanitaria ha causato lo slittamento delleche rimangono tuttora in attesa di essere espletate. ...

zazoomblog : Concorso Ordinario Scuola Secondaria bozza decreto: prove e punteggi - #Concorso #Ordinario #Scuola - BmindinaPina : RT @Lorena65145956: Precedenza a chi ha superato le prove di un concorso ordinario #idoneiSTEMinRuolo @ProfPBianchi - BmindinaPina : RT @MD800216: @theMAdPumpkin @ProfPBianchi @FloridiaBarbara @MIsocialTW @M5S_Camera @M5S_Senato @BRUNETTARENATO Graduatoria di Merito in le… - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia e primaria, saranno valutati solo i titoli presentati nella domanda entro il 31 luglio… - ProDocente : Concorso ordinario infanzia e primaria, saranno valutati solo i titoli presentati nella domanda entro il 31 luglio … -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Ordinario

infanzia e primaria: bandito con DD n. 498 del 28 aprile 2020, le domande di partecipazione sono state presentate entro il 31 luglio 2020. Modificato poi con Decreto del 18 novembre ...Sussiste la giurisdizione del giudiceper le controversie in cui si discuta della ... che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del...In arrivo nelle prossime settimane il decreto che regolerà il Concorso Ordinario Scuola Secondaria: prove d'esame e punteggi. LeggiOggi ...La Bce annuncia di voler ascoltare l'opinione dei cittadini europei per decidere cosa raffigurare sulle nuove banconote in euro ...