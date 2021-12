'Ci hai guardato male?': calci e pugni a una 14enne, vittima di tre bulle (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sguardo non gradito fa scattare una lite. È successo sabato sera in una via del centro di Latina, una 14enne è stata aggredita da tre sue coetanee mentre passeggiava con un'amica perché 'colpevole' ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sguardo non gradito fa scattare una lite. È successo sabato sera in una via del centro di Latina, unaè stata aggredita da tre sue coetanee mentre passeggiava con un'amica perché 'colpevole' ...

"Mi hai guardato male". Tre ragazze 14enni picchiano una coetanea

Lo sguardo non gradito fa scattare una lite. È successo sabato sera in una via del centro di Latina, una 14enne è stata aggredita da tre sue coetanee mentre passeggiava con un'amica perché 'colpevole' ...