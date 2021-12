Chi sono i latitanti europei più ricercati dall’Europol (Di martedì 7 dicembre 2021) La ricerca dei latitanti è un’attività estenuante, che porta raramente a piste certe o informazioni rilevanti. Per questo nel 2012 le unità investigative di 24 paesi dell’Unione Europea hanno deciso di dare vita a Enfast, una rete di coordinamento e scambio di informazioni. Con il supporto di Europol, l’agenzia di europea di lotta alla criminalità, nel 2016 Enfast ha dato vita progetto EU Most Wanted, che scheda e pubblica online i profili dei ricercati più pericolosi d’Europa. La nuova campagna lanciata dall’agenzia Ue punta sulla collaborazione dei cittadini. «I membri di ENFAST – spiega Claire Georges, Deputy Spokeperson di Europol – sono tutti specializzati nella localizzazione di criminali in fuga che sono sospettati, o sono stati condannati, per reati gravi e sono oggetto di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 dicembre 2021) La ricerca deiè un’attività estenuante, che porta raramente a piste certe o informazioni rilevanti. Per questo nel 2012 le unità investigative di 24 paesi dell’Unione Europea hanno deciso di dare vita a Enfast, una rete di coordinamento e scambio di informazioni. Con il supporto di Europol, l’agenzia di europea di lotta alla criminalità, nel 2016 Enfast ha dato vita progetto EU Most Wanted, che scheda e pubblica online i profili deipiù pericolosi d’Europa. La nuova campagna lanciata dall’agenzia Ue punta sulla collaborazione dei cittadini. «I membri di ENFAST – spiega Claire Georges, Deputy Spokeperson di Europol –tutti specializzati nella localizzazione di criminali in fuga chesospettati, ostati condannati, per reati gravi eoggetto di ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di giornalismo e no vax: invitare in tv chi ha un’opinione diversa e chi dice falsità sono due cose div… - Rinaldi_euro : Si riferiva forse agli elettori che votarono Scelta Civica? “Gli italiani non sono fessi, è fesso chi crede siano f… - reportrai3 : Al liceo Cassarà di Palermo si sono inventati la ginnastica statica La palestra dell'istituto avrebbe bisogno di in… - Bandito116 : RT @Tradecon1: ecco perché non rispondono alle proteste su gp e vaccini: SONO IMPEGNATI A DIFENDERE LE LORO POLTRONE @GiorgiaMeloni le ave… - Lau63832318 : @Walter32099227 Campioni a 360°.Parlando di diritti umani e civili non dovrebbero esserci opinioni divergenti.Quand… -