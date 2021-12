Champions | Real Madrid-Inter 2-0

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi Carlo Ancelotti non fa sconti e supera l’2-0 nella sesta e ultima giornata del Girone D diLeague: blancos primi con 15 punti, nerazzurri secondo a quota 10. Gli spagnoli chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Kroos, per poi raddoppiare nella ripresa con Asensio dopo il cartellino rosso a Barella che sarà costretto a saltare l’andata degli ottavi di finale di. I blancos partono bene e al 3? si rendono pericolosi con Vinicius. L’reagisce con Brozovic prima e Perisic poi ma senza fortuna. Ma ilè cinico e al 17? passa: palla a Kroos che dai 20 metri fa partire la conclusione che batte Handanovic. L’ci prova con Lautaro e ancora Perisic ma ilè sempre ...

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - OptaPaolo : 13 - Quella di stasera contro l'Inter è per il Real Madrid la partita con più tiri subiti senza subire gol nel prim… - juventusfc : Allegri ?? «Vincere è importante, perché quando si vincono le partite si è più soddisfatti e si lavora con maggiore… - SurMarcador : #ChampionsLeague #Temporada21_22 ?? #Jornada6 #RealMadrid ?? #InterMilán ? FINAL :: Real Madrid 2, Internazionale 0… - sportli26181512 : Real Madrid-Inter 2-0: Kroos e Asensio negano il primo posto a Inzaghi: Ancelotti vince e si conferma alla testa de… -

22.56:Inter seconda, fuori il Milan L'Inter è seconda, battuta a Madrid dal. Non riesce l'impresa al Milan: al Meazza vince il Liverpool. Rossoneri quarti, fuori dall'Europa.Madrid - ...Calcio. IlMadrid batte l'Inter 2 - 0 e chiude in testa il suo girone con 15 punti lasciando i nerazzurri ... In virtù di questi risultati la squadra di Pioli dice addio allae ...Al Bernabeu il Real Madrid batte 2-0 l’Inter: spagnoli in vantaggio al 18' con Kroos, a segno con tiro dalla distanza. Nella secondo tempo, dopo un check con al VAR, Barella viene espulso per un mezzo ...Serviva una vittoria al Milan per qualificarsi ma a San Siro i rossoneri si fanno rimontare 2 a 1 dal Liverpool. I nerazzurri, invece, in dieci uomini, falliscono la possibilità di conquistare il prim ...