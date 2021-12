"Cerchi un altro appiglio", "Avrebbe perso". Scintille tra Conte e Calenda (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex premier rinuncia alle elezioni per il collegio di Roma 1 e attacca: "Calenda e altri vogliono farsi pubblicità sulle mie spalle". Il leader di Azione replica: "Sapeva benissimo che rischiava di perdere" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex premier rinuncia alle elezioni per il collegio di Roma 1 e attacca: "e altri vogliono farsi pubblicità sulle mie spalle". Il leader di Azione replica: "Sapeva benissimo che rischiava di perdere"

Ultime Notizie dalla rete : Cerchi altro "Cerchi un altro appiglio", "Avrebbe perso". Scintille tra Conte e Calenda Non mi è possibile dedicarmi ad altro ". La replica di Calenda Non si è fatta attendere la replica di Carlo Calenda che, in un'intervista rilasciata a La Repubblica , ha provato ad analizzare le ...

"Cerchi un altro appiglio", "Avrebbe perso". Scintille tra Conte e Calenda il Giornale "Cerchi un altro appiglio", "Avrebbe perso". Scintille tra Conte e Calenda L'ex premier rinuncia alle elezioni per il collegio di Roma 1 e attacca: "Calenda e altri vogliono farsi pubblicità sulle mie spalle". Il leader di Azione replica: "Sapeva benissimo che rischiava di p ...

