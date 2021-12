Tim | Grillo | azionariato Telecom forte e stabile solo con Cdp

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Le Tlc sono un settore strategico per la digitalizzazione del Paese, ad elevata intensità di capitale, che richiede margini elevati e strutture patrimoniali solide per finanziarli. Per competere in ...

Così Beppein un post sul suo blog. "CdP può dare finalmente la stabilità all'azionariato di Telecom che manca da oltre 20 anni e che la sottopone ciclicamente a processi di crisi oramai quasi ...Oggi si torna a parlare di scorporare l'infrastrutture fissa dall'azienda, cosa a cuisi oppone: Per competere, proseguedeve 'ritrovare stabilità di azionariato, condizione che ...Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Le Tlc sono un settore strategico per la digitalizzazione del Paese, ad elevata intensità di capitale, che richiede margini elevati ...Lo scrive il garante del M5S, Beppe Grillo, sul suo blog, in un post intitolato ‘Quale futuro per Telecom Italia?’. “L’avvicendamento di diverse proprietà nel tempo, dall’Opa del 1999 in poi, tutte ...