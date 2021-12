Spider-Man: Far From Home stasera su TV8 per la prima volta in chiaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) stasera su TV8 alle 21:30 prima visione in chiaro per Spider-Man: Far From Home, il cinecomic con Tom Holland datato 2019, ultimo capitolo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe. prima visione in chiaro, stasera su TV8 alle 21:30, per Spider-Man: Far From Home, il film con protagonista Tom Holland, diretto da Jon Watts nel 2019, secondo capitolo della saga dell'iconico personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko e ultimo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe. Co-prodotto da Marvel e Sony, la trama di Spider-Man: Far From Home è strettamente legata a quella di Avengers: Endgame. Dopo gli eventi occorsi in Endgame, Peter ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)su TV8 alle 21:30visione inper-Man: Far, il cinecomic con Tom Holland datato 2019, ultimo capitolo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.visione insu TV8 alle 21:30, per-Man: Far, il film con protagonista Tom Holland, diretto da Jon Watts nel 2019, secondo capitolo della saga dell'iconico personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko e ultimo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe. Co-prodotto da Marvel e Sony, la trama di-Man: Farè strettamente legata a quella di Avengers: Endgame. Dopo gli eventi occorsi in Endgame, Peter ...

