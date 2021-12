Quirinale, Conte: Berlusconi?M5s guarda ad altre candidature (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Mi fa piacere che Berlusconi mostri apprezzamento per l'utilità del reddito di cittadinanza, ma perché gli fa onore, il provvedimento è una cintura di protezione che fa bene al Paese": così Giuseppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Mi fa piacere che Berlusconi mostri apprezzamento per l'utilità del reddito di cittadinanza, ma perché gli fa onore, il provvedimento è una cintura di protezione che fa bene al Paese": così Giuseppe ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - fattoquotidiano : Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità… - eia58 : RT @alessand_mella: La gestione #pd di #letta è devastante. In nome dell’insana passione per #conte ed i resti del fu #m5s sta distruggendo… - tuttotitti : RT @AlvisiConci: Comunque Franceschini pur di avere voti per il Quirinale regala il seggio a Roma a Conte. Che meraviglia, Letta muto. -