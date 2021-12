Pronto riscatto del Giugliano che batte con un netto 3-0 il Sassari Latte Dolce. Cade l’Afragolese, ritorna alla vittoria il Gladiator. (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Giugliano con una doppietta dell’argentino Rizzo e un gol dell’uruguaiano Abreu batte il Sassari Latte Dolce e rimane in vetta alla classifica. L’Aprilia si aggiudica il derby con il Cassino e continua nell’inseguimento alla capolista. Perdono contatti Team Nuova Florida e Afragolese. La compagine laziale impatta in casa con il Muravera, in vantaggio i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilcon una doppietta dell’argentino Rizzo e un gol dell’uruguaiano Abreuile rimane in vettaclassifica. L’Aprilia si aggiudica il derby con il Cassino e continua nell’inseguimentocapolista. Perdono contatti Team Nuova Florida e Afragolese. La compagine laziale impatta in casa con il Muravera, in vantaggio i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

