No, non esiste nessun film intitolato "The Omicron variant" pubblicato nel 1963 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un tempo erano i Simpson. Poi è toccato a George Orwell. Oggi, in piena pandemia, le teorie della cospirazioni prendono di mira anche il cinema, con la realizzazione e la condivisione fittizia di false locandine di film che, in realtà, non sono mai esistiti. L'ultimo caso, molto in voga sui social, è quello dell'inesistente pellicola – datata addirittura 1963 – dall'iconico titolo "The Omicron variant". Peccato che si tratti di un'opera di Photoshop e che nessun regista, quasi 60 anni fa, aveva previsto una pandemia e l'evoluzione del virus nelle sue varianti. LEGGI ANCHE > La "bufala" dei neonati, figli di donne vaccinate, che "camminano" dopo 3 mesi Questo è solo uno dei tanti post condivisi negli ultimi giorni sui social e che hanno provocato – per l'ennesima ...

