“Mio padre si è suicidato per la depressione quando avevo 15 anni. Una tristezza che non meritavamo”: le strazianti parole di Morgan a Ballando con le Stelle (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 4 dicembre, Morgan è tornato a parlare del papà: “Si è suicidato per delle ragioni di quella che oggi chiamiamo depressione“. In occasione della prova speciale basata su un aneddoto della vita dei concorrenti, il cantautore milanese ha raccontato com’era da bambino: “Da subito mia madre ha capito che quando c’era la musica mi ipnotizzavo. Poteva parcheggiarmi ovunque, io con la musica stavo nel mio mondo. Il mondo dei bambini che amano giocare, che poi si trovano in un mondo pieno di regole, in un mondo sempre uguale. Io sentivo che il mio mondo era diverso, un mondo diverso da quello che mi si era offerto e allora mi sono costruito un mondo di musica”. E ancora, con il cuore in mano, ha spiegato nei dettagli: “Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la puntata dicon leandata in onda sabato 4 dicembre,è tornato a parlare del papà: “Si èper delle ragioni di quella che oggi chiamiamo“. In occasione della prova speciale basata su un aneddoto della vita dei concorrenti, il cantautore milanese ha raccontato com’era da bambino: “Da subito mia madre ha capito chec’era la musica mi ipnotizzavo. Poteva parcheggiarmi ovunque, io con la musica stavo nel mio mondo. Il mondo dei bambini che amano giocare, che poi si trovano in un mondo pieno di regole, in un mondo sempre uguale. Io sentivo che il mio mondo era diverso, un mondo diverso da quello che mi si era offerto e allora mi sono costruito un mondo di musica”. E ancora, con il cuore in mano, ha spiegato nei dettagli: “Nella ...

Advertising

fattoquotidiano : Cacciari, Freccero, Agamben, Mattei: nasce la “Commissione dubbio e precauzione”. La figlia di Rodotà: non usino il… - altrogiornorai1 : “Mio padre non se ne doveva andare perchè me lo doveva” @Valerio_Scanu e il dolore per la perdita dell’amato papà T… - Cosmopolitan_IT : «Sono uscito da casa a 17 anni. Ho informato i miei genitori a tavola, durante una cena. Mia mamma ha reagito lacri… - sofiamurante : RT @H4RRYST4IM4LE: F:”cazzo mi sono sbucciato il ginocchio cazzo fa male” L:”che cazzo hai detto” F:”che mi sono sbucciato il ginocchio” L:… - FQMagazineit : “Mio padre si è suicidato per la depressione quando avevo 15 anni. Una tristezza che non meritavamo”: le strazianti… -