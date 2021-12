Milano, 82enne ucciso da più persone in casa propria a colpi di coltello e motosega (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni, senza precedenti penali, è stato ucciso lunedì sera nel proprio appartamento di via Giulio Romano – in zona Porta Romana, a Milano – a coltellate e con l’uso di una motosega. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo accorsi sul posto, l’aggressione è opera di più persone che si sono introdotte nell’abitazione attraverso un foro praticato nel portone d’ingresso con la motosega. Una volta raggiunta la vittima l’hanno colpita più volte con un’arma da taglio, procurandogli diverse ferite anche con l’attrezzo da falegname. Sia quest’ultimo che due coltelli da cucina erano abbandonati sul pavimento. Sono in corso i primi rilievi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni, senza precedenti penali, è statolunedì sera nel proprio appartamento di via Giulio Romano – in zona Porta Romana, a– a coltellate e con l’uso di una. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo accorsi sul posto, l’aggressione è opera di piùche si sono introdotte nell’abitazione attraverso un foro praticato nel portone d’ingresso con la. Una volta raggiunta la vittima l’hannota più volte con un’arma da taglio, procurandogli diverse ferite anche con l’attrezzo da falegname. Sia quest’ultimo che due coltelli da cucina erano abbandonati sul pavimento. Sono in corso i primi rilievi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

