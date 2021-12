Mercato Roma, a gennaio attesi due colpi 'light' (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Roma non ha una panchina paragonabile a quella delle top squadre di Serie A. Mourinho lo ripete dall’inizio della stagione, ma mai come nel match di sabato contro l’Inter si è visto che la squadra giallorossa, in assenza di 3/4 titolari, vada molto in affanno e ne esca irrimediabilmente ridimensionata. L’ultimo giudizio sulla rosa rilasciato dal portoghese (“A questi ragazzi non posso chiedere di più. Chi dà quello che ha, non è obbligato a dare quello che non ha”) è una mattonata per tutti quei tifosi che all’inizio dell’avventura Special, si erano aspettati da subito risultati esaltanti e prestazioni maiuscole. Con queste premesse attendersi almeno un paio di innesti a gennaio è il minimo, nonostante la situazione finanziaria del club, che pochi giorni fa ha approvato il bilancio chiuso a giugno con un rosso di 185,3 milioni. I ruoli da ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lanon ha una panchina paragonabile a quella delle top squadre di Serie A. Mourinho lo ripete dall’inizio della stagione, ma mai come nel match di sabato contro l’Inter si è visto che la squadra giallorossa, in assenza di 3/4 titolari, vada molto in affanno e ne esca irrimediabilmente ridimensionata. L’ultimo giudizio sulla rosa rilasciato dal portoghese (“A questi ragazzi non posso chiedere di più. Chi dà quello che ha, non è obbligato a dare quello che non ha”) è una mattonata per tutti quei tifosi che all’inizio dell’avventura Special, si erano aspettati da subito risultati esaltanti e prestazioni maiuscole. Con queste premesse attendersi almeno un paio di innesti aè il minimo, nonostante la situazione finanziaria del club, che pochi giorni fa ha approvato il bilancio chiuso a giugno con un rosso di 185,3 milioni. I ruoli da ...

