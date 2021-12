Lo scrittore Marangoni | “La sindrome di Down è una brutta notizia | ma mia figlia è una bella notizia”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) San Pellegrino Terme. “Il vero significato dell’essere umano risiede nell’incontro tra persone. Spesso rinunciamo agli incontri per imbarazzo, quell’imbarazzo nato dal confronto con le diversità che incrociamo sul nostro cammino. Rinunciando agli incontri, dobbiamo affidarci agli stereotipi per definire le persone, alle etichette, che il più delle volte sono prive di fondamenta”. È la storia di un incontro con la diversità, quella che loGuidopresenta martedì 7 dicembre (ore 10) alle classi quinte dell’Istituto Superiore di San Pellegrino, al teatro dell’oratorio, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Incontro dellocon laAnna, bambina nata con un cromosoma in più. “Nel periodo di gravidanza di mia moglie, ci aspettavamo un figlio maschio, ma ...