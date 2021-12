Il colore della libertà (Di lunedì 6 dicembre 2021) "A Parigi c’erano bianchi di tanti colori. Ma erano soprattutto francesi. Mi hanno detto ‘sporca negra’ per la prima volta a Nashville, ho pensato che scherzassero”. Figlia di un professore universitario e professoressa a sua volta, la ragazza parla cinque lingue. Il giovanotto bianco del sud, non ancora laureato, non riesca a staccarle gli occhi di dosso (e viene subito richiamato all’ordine dalla fidanzatina ufficiale). Siamo a Montgomery, Alabama, nel 1961. Tre anni prima Rosa Parks si era rifiutata di cedere un posto a un bianco, altri neri avevano boicottato gli autobus. Lo studente Bob Zellner deve fare una tesina sulle relazioni tra bianchi e neri, finisce in una chiesa dove predica il reverendo Abernathy. Scandalo: il preside lo invita a lasciare la scuola, assieme ai suoi compagni di bravata. “Hai morso una mela avvelenata”, lo aveva avvertito il reverendo (l’attore è Cedric ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) "A Parigi c’erano bianchi di tanti colori. Ma erano soprattutto francesi. Mi hanno detto ‘sporca negra’ per la prima volta a Nashville, ho pensato che scherzassero”. Figlia di un professore universitario e professoressa a sua volta, la ragazza parla cinque lingue. Il giovanotto bianco del sud, non ancora laureato, non riesca a staccarle gli occhi di dosso (e viene subito richiamato all’ordine dalla fidanzatina ufficiale). Siamo a Montgomery, Alabama, nel 1961. Tre anni prima Rosa Parks si era rifiutata di cedere un posto a un bianco, altri neri avevano boicottato gli autobus. Lo studente Bob Zellner deve fare una tesina sulle relazioni tra bianchi e neri, finisce in una chiesa dove predica il reverendo Abernathy. Scandalo: il preside lo invita a lasciare la scuola, assieme ai suoi compagni di bravata. “Hai morso una mela avvelenata”, lo aveva avvertito il reverendo (l’attore è Cedric ...

