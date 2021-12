GeForceNOW RTX3080: il servizio di cloud gaming di NVIDIA mostra i muscoli nella sua versione più performante (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rispetto al suo lancio di qualche anno fa GeForce NOW si è evoluto, sia per quanto riguarda l’accessibilità – oggi il servizio di gaming in streaming di NVIDIA è utilizzabile su un’ampissima platea di dispositivi grazie al nuovo client “web”, che affianca i client dedicati per PC, Mac ed Android -, sia per quanto riguarda le performance, vedendo vertere su questo fronte la novità più recente, l’abbonamento “RTX3080”. Con il nuovo abbonamento RTX3080 il produttore di GPU americano ha promesso ai giocatori l’accesso ad una macchina virtuale capace di farli giocare in streaming con la stessa qualità e performance di un PC da gaming di fascia alta di ultima generazione, ed in un periodo come quello attuale, dove il mercato soffre una sistematica carenza di componenti, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rispetto al suo lancio di qualche anno fa GeForce NOW si è evoluto, sia per quanto riguarda l’accessibilità – oggi ildiin streaming diè utilizzabile su un’ampissima platea di dispositivi grazie al nuovo client “web”, che affianca i client dedicati per PC, Mac ed Android -, sia per quanto riguarda le performance, vedendo vertere su questo fronte la novità più recente, l’abbonamento “”. Con il nuovo abbonamentoil produttore di GPU americano ha promesso ai giocatori l’accesso ad una macchina virtuale capace di farli giocare in streaming con la stessa qualità e performance di un PC dadi fascia alta di ultima generazione, ed in un periodo come quello attuale, dove il mercato soffre una sistematica carenza di componenti, il ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Arrivano gli abbonamenti RTX 3080 e 20 giochi su GeForce NOW - #Chorus #EpicGames #GameNews #Gamer #Gaming #GeForceNOW #GFN #… - GamesArk_it : A dicembre arrivano gli abbonamenti #RTX3080 in #Europa @NVIDIAGeForceIT @NVIDIAGeForce @nvidia #geforcenow… - PanLuvme : RT @CeotechI: Arrivano gli abbonamenti RTX 3080 e 20 giochi su GeForce NOW - #Chorus #EpicGames #GameNews #Gamer #Gaming #GeForceNOW #GFN #… - CF22092013 : RT @CeotechI: Arrivano gli abbonamenti RTX 3080 e 20 giochi su GeForce NOW - #Chorus #EpicGames #GameNews #Gamer #Gaming #GeForceNOW #GFN #… -