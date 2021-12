Covid, via al super Green pass: record di certificati scaricati in 24 ore - Vaccini, boom di prime dosi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il super Green pass entra in vigore in Italia e in 24 ore si registra un nuovo record di certificati scaricati : 1,3 milioni, tra quelli base e quelli rafforzati che consentono a chi è vaccinato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilentra in vigore in Italia e in 24 ore si registra un nuovodi: 1,3 milioni, tra quelli base e quelli rafforzati che consentono a chi è vaccinato di ...

Advertising

eziomauro : Napoli, due amiche muoiono di Covid al Cotugno: erano No Vax - sole24ore : ?? Via al #supergreenpass: dove, come e quando serve il certificato rafforzato. Doppio binario. Da oggi al 15 gennai… - repubblica : Covid, a Napoli troppi in fila al San Carlo per la primadi Rubini, il direttore dell'Asl Na 1 se ne va e chiama gli… - Andrea02021955 : RT @ElGusty99523701: Il Covid si porta via un giovane padre, Nicola muore a 44 anni. Peccato che .... #ViaNantro - Testament73 : RT @ElGusty99523701: Il Covid si porta via un giovane padre, Nicola muore a 44 anni. Peccato che .... #ViaNantro -