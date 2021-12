Cops 2 – Una banda di poliziotti | la recensione | Squadra che vince non si cambia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladi2 - Unadi: la nuova commedia Sky Original, in onda lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, è una storia che unisce giallo-rosa-comico-action e commedia nera. La cartina tornasole di un successo è il fatto che un film, o una serie, abbia un seguito. Nelladi2 - Unadi, la nuova commedia Sky Original in due appuntamenti che andranno in onda In prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, vi parliamo di un esperimento iniziato lo scorso anno con- Unadi, una commedia in due puntate che unisce giallo-rosa-comico-action e commedia ...