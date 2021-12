Calcio, Roberto Mancini: “Il mio obiettivo è quello di andare ai Mondiali e vincerli” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spesso, quando tutto sembra compromesso, l’Italia risorge dalle ceneri e riesce a centrare il risultato inaspettato. Servirà una vera e propria impresa nel mese di marzo alla Nazionale di Calcio campionessa d’Europa in carica negli spareggi per andare ai Mondiali: prima la sfida alla Macedonia, poi l’eventuale finale con Turchia o Portogallo. Le critiche, dopo le esaltazioni della scorsa estate, non sono mancate in seguito ai risultati deludenti nel girone di qualificazione, dove gli azzurri si sono fatti scavalcare dalla Svizzera. L’allenatore azzurro Roberto Mancini non si scompone e, intervenuto all’evento Photoansa 2021 risponde così ad una domanda sul possibile accordo con una squadra di Premier League: “Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare al ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spesso, quando tutto sembra compromesso, l’Italia risorge dalle ceneri e riesce a centrare il risultato inaspettato. Servirà una vera e propria impresa nel mese di marzo alla Nazionale dicampionessa d’Europa in carica negli spareggi perai: prima la sfida alla Macedonia, poi l’eventuale finale con Turchia o Portogallo. Le critiche, dopo le esaltazioni della scorsa estate, non sono mancate in seguito ai risultati deludenti nel girone di qualificazione, dove gli azzurri si sono fatti scavalcare dalla Svizzera. L’allenatore azzurronon si scompone e, intervenuto all’evento Photoansa 2021 risponde così ad una domanda sul possibile accordo con una squadra di Premier League: “Non è vero. Il miodi arrivare al ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roberto Mancini: 'Club inglesi? Penso di andare a Mondiale e vincerlo' "Un accordo verbale con un club di Premier League? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo". Così il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma. "Nonostante le cose non siano andate benissimo nel girone, dobbiamo accettarle, rimboccarci le maniche e ...

