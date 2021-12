Zanetti | «Boccone amaro da digerire ma sono convinto che ci salveremo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Paoloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta del suo Venezia contro l’Hellas Verona Paoloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta del suo Venezia contro l’Hellas Verona. SCONFITTA – «Oggi è stato unmolto: siviste le nostre due facce, quella bellissima del primo tempo, in cui abbiamo messo rabbia agonistica e qualità, e quella del secondo. Io non voglio dare responsabilità alla rosa, come fanno alcuni miei colleghi.che ci, giocando così». SITUAZIONE NUOVA – «Per noi era quasi una situazione nuova, non a caso siamo andati in difficoltà quando si trattava di gestire. L’inferiorità numerica può aver creato senza dubbio qualche problema, ma io ho l’obbligo ...